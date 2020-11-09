Число зараженных коронавирусом в Ростовской области выросло на 310

Новые случаи подтвердили в 37 городах и районах, в том числе Ростове, Новочеркасске, Волгодонске. Зараженные также есть в Заветинском, Кашарском, Семикаракорском, Тацинском районах.
В больницах находятся 1962 пациента, к аппаратам ИВЛ подключены 160 человек. Умерли за сутки 11 зараженных, в том числе 8 женщин.
«За все время заболели 33427 человек, вылечились 26540 граждан. Жертвами инфекции стали 957 пациентов», — сказано в сообщении.
Всего в регионе провели более одного миллиона исследований на инфекцию. Ранее жителям ростовских общежитий запретили лечиться от ковида на дому.