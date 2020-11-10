Около 26 млрд руб потратят на выплаты медикам в России

Posted 10 ноября 2020, 12:55
Published 10 ноября 2020, 12:55
Modified 18 сентября 2022, 11:01
Updated 18 сентября 2022, 11:01
Соответствующее распоряжение подписано главой Кабмина Михаилом Мишустиным. Деньги перечислят из резервного фонда.
«Социальная выплата полагается медработникам, которые помогают заболевшим коронавирусом», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что около 400 тысяч медиков до конца года будут получать соцвыплаты. До этого выплаты на детей автоматически продлили в Ростовской области.