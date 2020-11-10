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Posted 10 ноября 2020, 12:55

Published 10 ноября 2020, 12:55

Modified 18 сентября 2022, 11:01

Updated 18 сентября 2022, 11:01

Около 26 млрд руб потратят на выплаты медикам в России

Около 26 млрд руб потратят на выплаты медикам в России

10 ноября 2020, 12:55
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В России выделили 26 миллиардов рублей на выплаты медикам, работающим с заразавшимися коронавирусом, говорится на портале правовой информации.

Соответствующее распоряжение подписано главой Кабмина Михаилом Мишустиным. Деньги перечислят из резервного фонда.

«Социальная выплата полагается медработникам, которые помогают заболевшим коронавирусом», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что около 400 тысяч медиков до конца года будут получать соцвыплаты. До этого выплаты на детей автоматически продлили в Ростовской области.

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