Председатель азербайджанской общины Ростова высказался о ситуации в Карабахе

«Азербайджанский народ — мирный народ. Мы ни в кого не стреляем, и всегда стремимся остановить тех, кто хочет войны. Сейчас ситуация в Нагорном Карабахе стабилизировалась. Война остановлена. Но, как рассказывают жители республики, премьер-министр Армении Никол Пашинян уже уехал. Попросту говоря, убежал. У нас в Ростове все спокойно, мы живем мирно», — сообщает глава азербайджанской общины.