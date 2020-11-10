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Председатель азербайджанской общины Ростова высказался о ситуации в Карабахе

10 ноября 2020, 10:24
Фото: stokpic / pixabay.com
Подписано мирное соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, что означает поражение армянской стороны, сообщил RostovGazeta Председатель Ростовской общественной организации «Азербайджанская община» Вагиф Мустафаев.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

«Азербайджанский народ — мирный народ. Мы ни в кого не стреляем, и всегда стремимся остановить тех, кто хочет войны. Сейчас ситуация в Нагорном Карабахе стабилизировалась. Война остановлена. Но, как рассказывают жители республики, премьер-министр Армении Никол Пашинян уже уехал. Попросту говоря, убежал. У нас в Ростове все спокойно, мы живем мирно», — сообщает глава азербайджанской общины.

Ранее представители национальных общин Ростова заявили, что главной задачей боевых действий в Нагорном Карабахе являлось не допустить перехода межнационального конфликта на донскую землю.

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