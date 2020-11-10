Вдова погибшего в Ростове омского пилота добилась от «Аэрофлота» 29,7 млн руб

Трагедия произошла 24 ноября 2019 года. Второй пилот Дамир Ахметов умер прямо во время полета самолета, направлявшегося из Москвы в Анапу. Во время полета он почувствовал себя плохо, а затем потерял сознание. Аэробус экстренно сел в аэропорту Платов. Мужчину передали медикам, но спасти его не удалось, пилот скончался от инфаркта.