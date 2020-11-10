rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 ноября 2020, 19:39

Published 10 ноября 2020, 19:39

Modified 1 октября, 14:39

Updated 1 октября, 14:39

Вдова погибшего в Ростове омского пилота добилась от «Аэрофлота» 29,7 млн руб

10 ноября 2020, 19:39
«Аэрофлот» выплатит вдове погибшего в Ростове-на-Дону омского пилота Дамира Ахметова многомиллионную компенсцию, сообщили СМИ во вторник, 10 ноября.

Трагедия произошла 24 ноября 2019 года. Второй пилот Дамир Ахметов умер прямо во время полета самолета, направлявшегося из Москвы в Анапу. Во время полета он почувствовал себя плохо, а затем потерял сознание. Аэробус экстренно сел в аэропорту Платов. Мужчину передали медикам, но спасти его не удалось, пилот скончался от инфаркта.

При этом супруга Ахметова Анастасия заявила, что авиакомпания, в которой работал Дамир, не принесла никаких соболезнований. Женщина получила только 15 тысяч рублей на погребение тела.

Однако, согласно коллективному договору работников с «Аэрофлотом», в случае гибели во время исполнения служебных обязанностей семьи пилотов могут получить десять среднегодовых заработков. У Дамира Ахметова эта сумма составила 29,7 миллиона рублей.

Суд в Омске отказал в удовлетворении требований о возмещении морального вреда, но взыскал с авиакомпании всю положенную семье по коллективному договору сумму.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика