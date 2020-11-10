Вдова погибшего в Ростове омского пилота добилась от «Аэрофлота» 29,7 млн руб

Posted 10 ноября 2020, 19:39
Published 10 ноября 2020, 19:39
Modified 1 октября, 14:39
Updated 1 октября, 14:39
Трагедия произошла 24 ноября 2019 года. Второй пилот Дамир Ахметов умер прямо во время полета самолета, направлявшегося из Москвы в Анапу. Во время полета он почувствовал себя плохо, а затем потерял сознание. Аэробус экстренно сел в аэропорту Платов. Мужчину передали медикам, но спасти его не удалось, пилот скончался от инфаркта.
При этом супруга Ахметова Анастасия заявила, что авиакомпания, в которой работал Дамир, не принесла никаких соболезнований. Женщина получила только 15 тысяч рублей на погребение тела.
Однако, согласно коллективному договору работников с «Аэрофлотом», в случае гибели во время исполнения служебных обязанностей семьи пилотов могут получить десять среднегодовых заработков. У Дамира Ахметова эта сумма составила 29,7 миллиона рублей.
Суд в Омске отказал в удовлетворении требований о возмещении морального вреда, но взыскал с авиакомпании всю положенную семье по коллективному договору сумму.
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