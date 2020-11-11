Россиянам рассказали о возможном повышении пенсии

Posted 11 ноября 2020, 13:03
Published 11 ноября 2020, 13:03
Modified 18 сентября 2022, 11:01
Updated 18 сентября 2022, 11:01
Он заявил, что сейчас идет работа над инструментом, из-за которого появится интерес «обелять» зарплату. Дело в том, что ее значение связано со значением прожиточного минимума.
«При росте медианной зарплаты увеличится и значение выплат, с которых происходят отчисления в Пенсионный фонд. Больше платежи — больше пенсии», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на слова Пудова.
Ранее в первом чтении был одобрен законопроект о новой методике расчета МРОТ. До этого россияне рассказали, какую хотят пенсию.