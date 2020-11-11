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Posted 11 ноября 2020, 13:03

Published 11 ноября 2020, 13:03

Modified 18 сентября 2022, 11:01

Updated 18 сентября 2022, 11:01

Россиянам рассказали о возможном повышении пенсии

Россиянам рассказали о возможном повышении пенсии

11 ноября 2020, 13:03
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В России к росту пенсий приведет новая методика расчета прожиточного минимума, заявил замглавы Минтруда Андрей Пудов.

Он заявил, что сейчас идет работа над инструментом, из-за которого появится интерес «обелять» зарплату. Дело в том, что ее значение связано со значением прожиточного минимума.

«При росте медианной зарплаты увеличится и значение выплат, с которых происходят отчисления в Пенсионный фонд. Больше платежи — больше пенсии», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на слова Пудова.

Ранее в первом чтении был одобрен законопроект о новой методике расчета МРОТ. До этого россияне рассказали, какую хотят пенсию.

#Желтые новости
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