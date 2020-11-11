Ростовчан предупредили о заморозках

Так, в среду, 11 ноября в Ростове ожидается небольшая облачность без осадков. Воздух прогреется до +6 градусов. Северный ветер будет дуть со скоростью 2 метра в секунду.
Но к ночи температура опустится до -1 градусов.
В четверг днем также сохранится переменная облачность, столбики термометров покажут не выше +5 градусов. А вот ночью станет еще холоднее, до -2 градусов.
Ночные заморозки будут продолжаться до конца недели, а дневная температура будет колебаться от +3 до +6 градусов. Ветер к выходным усилится до 5 метров в секунду.