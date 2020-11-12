До смерти забил знакомого прямо на улице житель Ростовской области

Мужчину подозревают в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью, который повлек смерть потерпевшего. Инцидент произошел 9 ноября 2020 года. Находясь в нетрезвом виде 35-летний житель поселка Горняцкий встретил на улице своего 45-летнего знакомого. Между мужчинами завязался конфликт, и тогда фигурант избил своего оппонента. Он наносил удары кулаками по лицу и в голову. Потерпевший скончался на месте от полученных травм.