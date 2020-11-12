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Posted 12 ноября 2020, 12:11

Published 12 ноября 2020, 12:11

Modified 18 сентября 2022, 11:03

Updated 18 сентября 2022, 11:03

До смерти забил знакомого прямо на улице житель Ростовской области

До смерти забил знакомого прямо на улице житель Ростовской области

12 ноября 2020, 12:11
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области было возбуждено уголовное дело в отношении жителя Белокалитвинского района, который забил до смерти своего знакомого, говорится в сообщении регионального СКР.

Мужчину подозревают в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью, который повлек смерть потерпевшего. Инцидент произошел 9 ноября 2020 года. Находясь в нетрезвом виде 35-летний житель поселка Горняцкий встретил на улице своего 45-летнего знакомого. Между мужчинами завязался конфликт, и тогда фигурант избил своего оппонента. Он наносил удары кулаками по лицу и в голову. Потерпевший скончался на месте от полученных травм.

Подозреваемого задержали, следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что СКР проводит проверку по факту смерти пожилой семейной пары во время пожара в Ростовской области.

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