Кабмин просит бизнес усилить ковид-дисциплину для избегания ограничений

Газета «Известия» пишет, что согласно поручению замглавы правительства, они оценят уровень дисциплинированность предприятий в плане исполнения требований Роспотребнадзора. Вместе с тем, организации распространят между предприятиями лучшие практики по борьбе с коронавирусом.