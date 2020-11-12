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Posted 12 ноября 2020, 14:30

Published 12 ноября 2020, 14:30

Modified 18 сентября 2022, 11:03

Updated 18 сентября 2022, 11:03

Кабмин просит бизнес усилить ковид-дисциплину для избегания ограничений

Кабмин просит бизнес усилить ковид-дисциплину для избегания ограничений

12 ноября 2020, 14:30
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В правительстве настоятельно рекомендовали бизнесу строго следовать санитарным мерам противодействия COVID-19. Это необходимо для исключения новых ограничений, следует из перечня поручений и рекомендаций первого вице-премьера Андрея Белоусова к Минэку, «Опоре России» и «Деловой России».

Газета «Известия» пишет, что согласно поручению замглавы правительства, они оценят уровень дисциплинированность предприятий в плане исполнения требований Роспотребнадзора. Вместе с тем, организации распространят между предприятиями лучшие практики по борьбе с коронавирусом.

Отмечается, что в ответственный подход предпринимателей окажет позитивное воздействие на ситуацию с распространением COVID-19, уменьшив риски введения новых ограничений.

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