Кабмин просит бизнес усилить ковид-дисциплину для избегания ограничений

Posted 12 ноября 2020, 14:30
Published 12 ноября 2020, 14:30
Modified 18 сентября 2022, 11:03
Updated 18 сентября 2022, 11:03
Газета «Известия» пишет, что согласно поручению замглавы правительства, они оценят уровень дисциплинированность предприятий в плане исполнения требований Роспотребнадзора. Вместе с тем, организации распространят между предприятиями лучшие практики по борьбе с коронавирусом.
Отмечается, что в ответственный подход предпринимателей окажет позитивное воздействие на ситуацию с распространением COVID-19, уменьшив риски введения новых ограничений.