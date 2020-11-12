Новогодние утренники в детсадах Ростовской области разрешили без родителей

В ходе брифинга Ковалев напомнил в очередной раз о действующем постановлении правительства № 272 и введенных ограничительных мерах. Согласно этому документу новогодние утренники в рамках одной группы в детских садах проводить можно. «Детки ходят каждый день в сад, встречаются. Но, хочу подчеркнуть, что никаких актовых залов и смешения групп быть не должно», — пояснил глава Роспотребнадзора.