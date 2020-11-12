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Новогодние утренники в детсадах Ростовской области разрешили без родителей

12 ноября 2020, 16:10
Фото: pixabay.com
Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев рассказал, при каких условиях в детских садах можно проводить новогодние утренники.

В ходе брифинга Ковалев напомнил в очередной раз о действующем постановлении правительства № 272 и введенных ограничительных мерах. Согласно этому документу новогодние утренники в рамках одной группы в детских садах проводить можно. «Детки ходят каждый день в сад, встречаются. Но, хочу подчеркнуть, что никаких актовых залов и смешения групп быть не должно», — пояснил глава Роспотребнадзора.

При этом утренники в школах и мероприятия в других учебных заведениях по-прежнему запрещены. Ковалев также добавил, что все мероприятия должны проводиться без зрителей, в том числе и без присутствия родителей.

Ранее Евгений Ковалев призвал жителей Ростовской области встречать Новый год дома.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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