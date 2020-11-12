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Posted 12 ноября 2020, 14:53

Published 12 ноября 2020, 14:53

Modified 18 сентября 2022, 11:03

Updated 18 сентября 2022, 11:03

В Ростовской области снова проверили коллективный иммунитет к коронавирусу

В Ростовской области снова проверили коллективный иммунитет к коронавирусу

12 ноября 2020, 14:53
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Коронавирус
В Ростовской области завершился второй этап исследования популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции, сообщил главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев.

По его словам, второй этап исследовательского проекта по оценке популяционного иммунитета коронавирусу был проведен в Ростовской области в сентябре. Однако его результаты пока не сообщаются, поскольку необходимо определенное время на обработку материала участников этого тестирования.

В рамках второго этапа тестирования на антитела пробы брались у одних и тех же волонтеров, участников предыдущего этапа, с использованием той же тест-системы.

Напомним, что по результатам первого этапа исследования популяционного иммунитета положительными результаты тестов оказались только у 11,8% волонтеров, а это один из самых низких показателей среди городов-миллионников.

На 12 ноября в Ростовской области выявили 34347 случаев заболевания коронавирусом. При этом выздоровели уже 27440 человек, скончались 1013 пациентов. В госпиталях проходят лечение 1836 заболевших, из них 157 человек помещены под аппараты ИВЛ.

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#Политика#Коронавирус#Новости
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