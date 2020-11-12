В Ростовской области снова проверили коллективный иммунитет к коронавирусу

Posted 12 ноября 2020, 14:53
Published 12 ноября 2020, 14:53
Modified 18 сентября 2022, 11:03
Updated 18 сентября 2022, 11:03
По его словам, второй этап исследовательского проекта по оценке популяционного иммунитета коронавирусу был проведен в Ростовской области в сентябре. Однако его результаты пока не сообщаются, поскольку необходимо определенное время на обработку материала участников этого тестирования.
В рамках второго этапа тестирования на антитела пробы брались у одних и тех же волонтеров, участников предыдущего этапа, с использованием той же тест-системы.
Напомним, что по результатам первого этапа исследования популяционного иммунитета положительными результаты тестов оказались только у 11,8% волонтеров, а это один из самых низких показателей среди городов-миллионников.
На 12 ноября в Ростовской области выявили 34347 случаев заболевания коронавирусом. При этом выздоровели уже 27440 человек, скончались 1013 пациентов. В госпиталях проходят лечение 1836 заболевших, из них 157 человек помещены под аппараты ИВЛ.