Доходы бюджета Ростовской области лишь к 2023 году значительно превысят расходы

Posted 13 ноября 2020, 09:14
Published 13 ноября 2020, 09:14
Modified 18 сентября 2022, 11:03
Updated 18 сентября 2022, 11:03
«К первому чтению доходы областного бюджета запланированы на 2021 год почти 188 млрд рублей, расходы превысят 191 млрд рублей. Превышение расходов над доходами составят 3,4 млрд рублей», — сказала Федотова.
Ко второму чтению проекта бюджета доходы будут увеличены, добавила министр финансов. На 2022–2023 годы ожидается рост собственных доходов областного бюджета. Доходы 2022 года составят 188,6 млрд рублей, расходы — 186,2 млрд рублей. В 2023 году доходы — 159,7 млрд рублей, расходы — 152,1 млрд рублей.
«Собственных доходы — это налоговые и неналоговые поступления, как обычно являются основой дохода регионального бюджета. На 2021 год — это более 70% бюджета или 136 млрд 450 млн рублей. Для сравнения по данным официального мониторинга, по объему собственных доходов Ростовская область занимает 14 место среди 85 субъектов Российской Федерации», — сказала Федотова.
В 2022 году запланирован рост собственных доходов на 9%, в 2023 году на 2,7%. Основные доходы — налог на прибыль, налог на доходы физических лиц, акцизы, налог на совокупный доход.