Доходы бюджета Ростовской области лишь к 2023 году значительно превысят расходы

«Собственных доходы — это налоговые и неналоговые поступления, как обычно являются основой дохода регионального бюджета. На 2021 год — это более 70% бюджета или 136 млрд 450 млн рублей. Для сравнения по данным официального мониторинга, по объему собственных доходов Ростовская область занимает 14 место среди 85 субъектов Российской Федерации», — сказала Федотова.