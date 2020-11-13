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Posted 13 ноября 2020, 09:14

Published 13 ноября 2020, 09:14

Modified 18 сентября 2022, 11:03

Updated 18 сентября 2022, 11:03

Доходы бюджета Ростовской области лишь к 2023 году значительно превысят расходы

Доходы бюджета Ростовской области лишь к 2023 году значительно превысят расходы

13 ноября 2020, 09:14
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Доходы бюджета Ростовской области в 2023 году превысят расходы на 7 млрд рублей, заявила на публичных слушаниях по проекту областного закона «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» заместитель губернатора Ростовской области - министр финансов Лилия Федотова.

«К первому чтению доходы областного бюджета запланированы на 2021 год почти 188 млрд рублей, расходы превысят 191 млрд рублей. Превышение расходов над доходами составят 3,4 млрд рублей», — сказала Федотова.

Ко второму чтению проекта бюджета доходы будут увеличены, добавила министр финансов. На 2022–2023 годы ожидается рост собственных доходов областного бюджета. Доходы 2022 года составят 188,6 млрд рублей, расходы — 186,2 млрд рублей. В 2023 году доходы — 159,7 млрд рублей, расходы — 152,1 млрд рублей.

«Собственных доходы — это налоговые и неналоговые поступления, как обычно являются основой дохода регионального бюджета. На 2021 год — это более 70% бюджета или 136 млрд 450 млн рублей. Для сравнения по данным официального мониторинга, по объему собственных доходов Ростовская область занимает 14 место среди 85 субъектов Российской Федерации», — сказала Федотова.

В 2022 году запланирован рост собственных доходов на 9%, в 2023 году на 2,7%. Основные доходы — налог на прибыль, налог на доходы физических лиц, акцизы, налог на совокупный доход.

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