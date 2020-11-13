Доплату в 32 рубля за работу с больными коронавирусом получила медсестра в Ростове

Руководитель фракции КПРФ в Ростовской области Евгений Бессонов адресовал вопрос исполняющему обязанности главы донского минздрава Александру Крату: «Александр Васильевич, незавидная досталась вам досталась доля, но несмотря на это вопрос: как у нас министерство области взаимодействуют с министерством федеральным? Когда идет борьба с Ковидом и медсестра говорит: „за месяц ‚ковидные‘ дали 32 рубля“. Хорошие цифры — 60 тысяч рублей, 30 тысяч рублей (зарплата). Но при нехватке докторов и младшего среднего персонала, почему такие доплаты существуют? Это издевательство».
Александр Крат ответил, что в каждом конкретном случае нужно разбираться индивидуально: «Восемь тысяч медработников получили из федерального бюджета по двум постановлениям более одного миллиарда рублей (за весь период борьбы с коронавирусной инфекцией). Вопросы по конкретному человеку мы готовы разобрать».
В какой именно больнице и в каком районе получила медсестра доплату в 32 рубля за работу с «ковидными» больными — Евгений Бессонов в разговоре с корреспондентом RostovGazeta отказывается говорить.
«Цифру назвал, думаю, найдут по этой цифре человека. Главное, что министр не смутился, сказал, что будем разбираться. Люди уже ни на что не надеются. Почему такие вещи могут происходить. Пока он (ио министра здравоохранения) ни на один вопрос не смог ответить. У него расстрельная должность. Министр объявил, что зарплата средняя для врача — 61 тысяча рублей. Звоню врачу — полторы ставки — 19 тысяч рублей. На самом деле, чтобы до средней зарплаты дойти… Цифры разные», — говорит Бессонов.