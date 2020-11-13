Доплату в 32 рубля за работу с больными коронавирусом получила медсестра в Ростове

«Цифру назвал, думаю, найдут по этой цифре человека. Главное, что министр не смутился, сказал, что будем разбираться. Люди уже ни на что не надеются. Почему такие вещи могут происходить. Пока он (ио министра здравоохранения) ни на один вопрос не смог ответить. У него расстрельная должность. Министр объявил, что зарплата средняя для врача — 61 тысяча рублей. Звоню врачу — полторы ставки — 19 тысяч рублей. На самом деле, чтобы до средней зарплаты дойти… Цифры разные», — говорит Бессонов.