Прокуратура проверит ДТП с тремя погибшими в Ростовской области

За рулем легкового автомобиля находилась женщина 29 лет, которая при совершении обгона не убедилась в безопасности маневра и на встречке столкнулась с грузовиком. В результате аварии погибла водитель ВАЗа и две ее пассажирки возрастом 29 и восьми лет. Водителю грузовика оказали разовую медицинскую помощь.