Сотни домов оставят без света в середине ноября в Ростове

Posted 14 ноября 2020, 16:33
Published 14 ноября 2020, 16:33
Modified 1 октября, 15:24
Updated 1 октября, 15:24
В понедельник без электричества останутся улицы 2-я Володарского, Литвинова, 1-я Володарского, Международная, Коллективная, Водопьянова, Коккинаки, Слепнева, Леваневского, Чкалова. Это коснется улиц 1-я Круговая, 2-я Круговая, Парижской Коммуны, Плеханова, проспекта Стачки.
Во вторник обесточат дома по улицам Волгодонская, Гризодубовой, Промежуточная, Фестивальная, Осипенко. Также это коснется улиц Кржижановского, Солидарности, Книжная, Днепродзержинский, переулков Одоевский, Багаевский, Талинский.
В среду света не будет на улицах Новостроевская, Марины Расковой, Книжная, Детская, в переулках Гельца, Якуба Колоса, Конный. Ограничения введут на улицах Смотровая, Городская, Окраинная, Джапаридзе, Культурная, Передовая, Мечникова.
В четверг электричество выключат на улицах Совхозная, Провинциальная, Подъезная, Цезаря-Кунникова, в переулках Вольный, Фруктовый, Грозненский, Общественный, Санаторный, Ставропольский.
В пятницу обесточат улицы Жмайлова, Станиславского и проспект Стачки.
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