Еще 14 человек в Ростовской области стали жертвами коронавируса

На этот раз в ковидных госпиталях погибли восемь женщин от 51 года до 86 лет и шестеро мужчин от 61 года до 82 лет. Течение болезни всех пациентов было осложнено хроническими заболеваниями различных систем.
Всего в регионе от коронавируса и его осложнений умерли 1063 человека. Смертность от инфекции превысила 3%. По статистике смертью заканчивается в Ростовской области каждый 33-й случай заражения.
В стационарах на 15 ноября находится 1795 человек, аппараты ИВЛ потребовались 164 пациентам.
Ранее стало известно о том, что в ноябре от коронавируса погибли минимум семь медицинских работников в Ростовской области.