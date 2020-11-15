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Еще 14 человек в Ростовской области стали жертвами коронавируса

15 ноября 2020, 08:48
Фото: pixabay.com
За сутки коронавирус унес жизни еще 14 человек в Ростовской области, говорится в сообщении регионального правительства.

На этот раз в ковидных госпиталях погибли восемь женщин от 51 года до 86 лет и шестеро мужчин от 61 года до 82 лет. Течение болезни всех пациентов было осложнено хроническими заболеваниями различных систем.

Всего в регионе от коронавируса и его осложнений умерли 1063 человека. Смертность от инфекции превысила 3%. По статистике смертью заканчивается в Ростовской области каждый 33-й случай заражения.

В стационарах на 15 ноября находится 1795 человек, аппараты ИВЛ потребовались 164 пациентам.

Ранее стало известно о том, что в ноябре от коронавируса погибли минимум семь медицинских работников в Ростовской области.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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