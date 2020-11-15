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Смертность ковидных пациентов в Ростовской области превысила среднероссийский уровень

15 ноября 2020, 09:24
Фото: pixabay.com
В Ростовской области смертность пациентов с коронавирусом на 15 ноября превысила 3%, следует из данных, представленных региональным правительством.

Так, на 35281 заболевших приходится 1063 смертельных исхода. Таким образом в регионе умирает каждый 33-й заболевший COVID-19, а доля летальных исходов составляет 3,01%

Для сравнения, в России с начала пандемии зарегистрировано более 1,92 миллиона случаев заражения коронавирусом, из которых 33,1 тысяча закончились смертью пациентов. Смертность от инфекции в среднем по стране составила 1,72%. Умирает каждый 58-й инфицированный.

При этом доля выздоровлений среди инфицированных коронавирусом в регионе также оказалась выше, чем в среднем по России - 80% против 74,7%, соответственно.

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