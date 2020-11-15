Смертность ковидных пациентов в Ростовской области превысила среднероссийский уровень

Для сравнения, в России с начала пандемии зарегистрировано более 1,92 миллиона случаев заражения коронавирусом, из которых 33,1 тысяча закончились смертью пациентов. Смертность от инфекции в среднем по стране составила 1,72%. Умирает каждый 58-й инфицированный.