Смертность ковидных пациентов в Ростовской области превысила среднероссийский уровень

Так, на 35281 заболевших приходится 1063 смертельных исхода. Таким образом в регионе умирает каждый 33-й заболевший COVID-19, а доля летальных исходов составляет 3,01%
Для сравнения, в России с начала пандемии зарегистрировано более 1,92 миллиона случаев заражения коронавирусом, из которых 33,1 тысяча закончились смертью пациентов. Смертность от инфекции в среднем по стране составила 1,72%. Умирает каждый 58-й инфицированный.
При этом доля выздоровлений среди инфицированных коронавирусом в регионе также оказалась выше, чем в среднем по России - 80% против 74,7%, соответственно.