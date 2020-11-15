В Ростове из-за семейных разборок среди бела дня похитили подростка

Инцидент произошел в воскресенье, 15 ноября, около 16 часов на улице Орбитальной. Две женщины и двое мужчин схватили подростка, которому на вид было 12-14 лет, и против его воли посадили в легковой Fiat цвета баклажан. После этого машина скрылась с места происшествия.