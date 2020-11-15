В Ростове из-за семейных разборок среди бела дня похитили подростка

Posted 15 ноября 2020, 19:49
Published 15 ноября 2020, 19:49
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
Инцидент произошел в воскресенье, 15 ноября, около 16 часов на улице Орбитальной. Две женщины и двое мужчин схватили подростка, которому на вид было 12-14 лет, и против его воли посадили в легковой Fiat цвета баклажан. После этого машина скрылась с места происшествия.
Как позднее сообщил 1Rnd, ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах, юноша стал причиной конфликта между бывшими супругами, его родителями. Мать дала мальчику увидеться с отцом, но забрать подростка у нее уже не вышло. Тогда она решила прибегнуть к радикальным мерам.
Ребенка разыскали, в отношении него не совершено никаких противоправных действий.