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Posted 15 ноября 2020, 19:49

Published 15 ноября 2020, 19:49

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

В Ростове из-за семейных разборок среди бела дня похитили подростка

15 ноября 2020, 19:49
В Ростове-на-Дону на Северном группа, состоявшая из мужчин и женщин, похитила ребенка, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».

Инцидент произошел в воскресенье, 15 ноября, около 16 часов на улице Орбитальной. Две женщины и двое мужчин схватили подростка, которому на вид было 12-14 лет, и против его воли посадили в легковой Fiat цвета баклажан. После этого машина скрылась с места происшествия.

Как позднее сообщил 1Rnd, ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах, юноша стал причиной конфликта между бывшими супругами, его родителями. Мать дала мальчику увидеться с отцом, но забрать подростка у нее уже не вышло. Тогда она решила прибегнуть к радикальным мерам.

Ребенка разыскали, в отношении него не совершено никаких противоправных действий.

#Общество#Новости
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