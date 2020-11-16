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Еще 13 человек скончались в Ростовской области из-за коронавируса

16 ноября 2020, 08:42
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростовской области из-за коронавируса и его осложнений скончались 13 человек, говорится в сообщении регионального правительства.

За сутки болезнь унесла жизни шести женщин от 60 до 79 лет и семерых мужчин от 59 до 85 лет. У всех погибших имелись хронические заболевания, которые сказались на течении инфекции.

Всего с начала эпидемии в Ростовской области от COVID-19 погибли 1074 человека из 35595 заболевших за весь период. Доля летальных исходов составила 3,02%.

В ковидных госпиталях проходят лечение 1795 пациента, из которых в тяжелом состоянии находятся 164 человека, они помещены под аппараты ИВЛ. Переболели коронавирусом и выздоровели уже 28474 жителей области.

Как сообщалось ранее, смертность ковидных пациентов в Ростовской области превысила среднероссийский уровень.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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