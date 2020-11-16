Еще 13 человек скончались в Ростовской области из-за коронавируса

За сутки болезнь унесла жизни шести женщин от 60 до 79 лет и семерых мужчин от 59 до 85 лет. У всех погибших имелись хронические заболевания, которые сказались на течении инфекции.
Всего с начала эпидемии в Ростовской области от COVID-19 погибли 1074 человека из 35595 заболевших за весь период. Доля летальных исходов составила 3,02%.
В ковидных госпиталях проходят лечение 1795 пациента, из которых в тяжелом состоянии находятся 164 человека, они помещены под аппараты ИВЛ. Переболели коронавирусом и выздоровели уже 28474 жителей области.
Как сообщалось ранее, смертность ковидных пациентов в Ростовской области превысила среднероссийский уровень.