Мокрый снег обещают синоптики в Ростовской области

Неделя начнется с пасмурной погоды, вероятность дождя составит 78%. При этом, по данным регионального ГУ МЧС, ветер в регионе усилится до 20 метров в секунду. В понедельник и вторник, 16 и 17 ноября, в области может похолодать до -3 градусов. А по северу региона и в восточных его районах температура опустится до -9 градусов. Во вторник синоптики прогнозируют мокрый снег.