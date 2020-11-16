Мокрый снег обещают синоптики в Ростовской области

Posted 16 ноября 2020, 07:07
Published 16 ноября 2020, 07:07
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
Неделя начнется с пасмурной погоды, вероятность дождя составит 78%. При этом, по данным регионального ГУ МЧС, ветер в регионе усилится до 20 метров в секунду. В понедельник и вторник, 16 и 17 ноября, в области может похолодать до -3 градусов. А по северу региона и в восточных его районах температура опустится до -9 градусов. Во вторник синоптики прогнозируют мокрый снег.
В среду похолодает еще больше, в дневные часы ожидается до -4 градусов, а по ночам могут ударить морозы до -11 градусов. На дорогах возможны метель и гололедица.
Непогода будет бушевать до конца рабочей недели.