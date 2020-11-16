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Posted 16 ноября 2020, 07:07

Published 16 ноября 2020, 07:07

Modified 24 декабря, 18:17

Updated 24 декабря, 18:17

Мокрый снег обещают синоптики в Ростовской области

16 ноября 2020, 07:07
В Ростовской области на протяжении всей рабочей недели будет сохраняться облачная погода, сообщает Гидрометцентр.

Неделя начнется с пасмурной погоды, вероятность дождя составит 78%. При этом, по данным регионального ГУ МЧС, ветер в регионе усилится до 20 метров в секунду. В понедельник и вторник, 16 и 17 ноября, в области может похолодать до -3 градусов. А по северу региона и в восточных его районах температура опустится до -9 градусов. Во вторник синоптики прогнозируют мокрый снег.

В среду похолодает еще больше, в дневные часы ожидается до -4 градусов, а по ночам могут ударить морозы до -11 градусов. На дорогах возможны метель и гололедица.

Непогода будет бушевать до конца рабочей недели.

Ранее ростовчанам рассказали, чем опасны первые заморозки.

#Общество#Новости
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