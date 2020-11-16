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Posted 16 ноября 2020, 07:39

Published 16 ноября 2020, 07:39

Modified 18 сентября 2022, 11:04

Updated 18 сентября 2022, 11:04

Власти Ростова законсервируют недостроенную парковку на Театральном

Власти Ростова законсервируют недостроенную парковку на Театральном

16 ноября 2020, 07:39
Фото: Медиахолдинг1Mi.
«Управление транспортного обеспечения» Ростова-на-Дону ищет подрядчика, который займется консервацией недостроенной парковки, расположенной в центре города, говорится в документах на сайте госзакупок.

Речь идет о недостроенном объекте на проспекте Театральный. Строительство этой парковки, рассчитанной на 200 автомобилей, приостановили в 2012 году.

Потенциальному подрядчику необходимо будет разобрать монолитные перекрытия, заполнить бетоном отдельные места, очистить, загрунтовать и окрасить поверхности, заделать трещины, в стенах и перегородках, установить пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки, и выполнить другие работы.

Максимальная стоимость контракта составляет 2,94 миллиона рублей. Выполнить работы подрядной организации необходимо в течение 20 дней с момента подписания контракта.

Напомним, что в начале ноября ростовские водители получили первые штрафы за неоплату парковочных мест.

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