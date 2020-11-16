Власти Ростова законсервируют недостроенную парковку на Театральном

Потенциальному подрядчику необходимо будет разобрать монолитные перекрытия, заполнить бетоном отдельные места, очистить, загрунтовать и окрасить поверхности, заделать трещины, в стенах и перегородках, установить пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки, и выполнить другие работы.