Власти Ростова законсервируют недостроенную парковку на Театральном

Posted 16 ноября 2020, 07:39
Published 16 ноября 2020, 07:39
Modified 18 сентября 2022, 11:04
Updated 18 сентября 2022, 11:04
Речь идет о недостроенном объекте на проспекте Театральный. Строительство этой парковки, рассчитанной на 200 автомобилей, приостановили в 2012 году.
Потенциальному подрядчику необходимо будет разобрать монолитные перекрытия, заполнить бетоном отдельные места, очистить, загрунтовать и окрасить поверхности, заделать трещины, в стенах и перегородках, установить пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки, и выполнить другие работы.
Максимальная стоимость контракта составляет 2,94 миллиона рублей. Выполнить работы подрядной организации необходимо в течение 20 дней с момента подписания контракта.
Напомним, что в начале ноября ростовские водители получили первые штрафы за неоплату парковочных мест.