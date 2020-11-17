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Posted 17 ноября 2020, 07:13

Published 17 ноября 2020, 07:13

Modified 18 сентября 2022, 11:04

Updated 18 сентября 2022, 11:04

На поддержку населения и бизнеса Ростовской области в пандемию выделили 16 млрд

На поддержку населения и бизнеса Ростовской области в пандемию выделили 16 млрд

17 ноября 2020, 07:13
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В 2020 году в Ростовской области на поддержку граждан и бизнеса в период пандемии направили 16 миллиардов рублей, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«В этом году на решение задач по поддержке бизнеса, граждан, медицинских работников, на оснащение учреждений здравоохранения выделено 16 млрд рублей», - рассказал Голубев в программе «Главные о главном».

При этом из-за пандемии коронавируса бюджет Ростовской области не дополучил 6,7 миллиарда рублей.

По словам губернатора, новый бюджет, проект котрого рассмотрят в первом чтении 26 ноября, сохранит социальную направленность. Около 70% бюджета составят расходы на социальную сферу, 20% - на развитие.

Кроме того, Василий Голубев анонсировал новые отставки в региональном правительстве.

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#Экономика#Новости
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