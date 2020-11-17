На поддержку населения и бизнеса Ростовской области в пандемию выделили 16 млрд

Posted 17 ноября 2020, 07:13
Published 17 ноября 2020, 07:13
Modified 18 сентября 2022, 11:04
Updated 18 сентября 2022, 11:04
«В этом году на решение задач по поддержке бизнеса, граждан, медицинских работников, на оснащение учреждений здравоохранения выделено 16 млрд рублей», - рассказал Голубев в программе «Главные о главном».
При этом из-за пандемии коронавируса бюджет Ростовской области не дополучил 6,7 миллиарда рублей.
По словам губернатора, новый бюджет, проект котрого рассмотрят в первом чтении 26 ноября, сохранит социальную направленность. Около 70% бюджета составят расходы на социальную сферу, 20% - на развитие.