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Полицейского будут судить в Ростове за избиение задержанного

17 ноября 2020, 19:08
Фото: pixabay
В Ростове-на-Дону будут судить сотрудника полиции, который избил задержанного мужчину, сообщили в региональном УСКР.

В апреле сотрудник прибыл по месту жительства мужчины, в отношении которого проводил проверку. Во время беседы он избил пострадавшего, после чего доставил его в отдел.

В отделе сотрудник еще раз ударил мужчину. После этого по факту превышения должностных полномочий завели уголовное дело.

«Сейчас собраны необходимые доказательства и дело передано в суд для рассмотрения по существу», — сказано в сообщении.

Максимальное наказание составляет 10 лет заключения. Ранее жителей Ростовской области арестовали за избиение следователей.

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#Новости#Политика
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