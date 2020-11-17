Полицейского будут судить в Ростове за избиение задержанного

В апреле сотрудник прибыл по месту жительства мужчины, в отношении которого проводил проверку. Во время беседы он избил пострадавшего, после чего доставил его в отдел.
В отделе сотрудник еще раз ударил мужчину. После этого по факту превышения должностных полномочий завели уголовное дело.
«Сейчас собраны необходимые доказательства и дело передано в суд для рассмотрения по существу», — сказано в сообщении.
Максимальное наказание составляет 10 лет заключения. Ранее жителей Ростовской области арестовали за избиение следователей.