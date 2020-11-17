Цены на сахар взлетели в Ростовской области в октябре

Так, цены на продовольственные товары выросли за месяц на 0,8%. На продовольственную инфляцию оказал влияние рост цен на сахар, который подорожал на 19,2%, яйца (на 6,4%) и подсолнечное масло (на 6,3%). Также незначительно подорожали макаронные и крупяные изделия (на 1,1%), хлеб и хлебобулочные изделия (на 0,9%), пшеничная мука и плодоовощная продукция, включая картофель (на 0,8%).
Также некоторый рост цен был отмечен практически по всем группам непродовольственных товаров (от 0,02% – на печатные издания до 3,2% – на ювелирные изделия). В целом цены на непродовольственные товары выросли на 0,4%.
Стоимость услуг в регионе снизилась в среднем на 0,2%. Было зафиксировано колебание цен: от удешевления (на 2,3%) услуг пассажирского транспорта до удорожания (на 0,9%) услуг фотоателье.
Ранее сообщалось, что в аптеках Ростове-на-Дону цена за «Парацетамол» доходит до 174 рублей, а градусник продают за 510 рублей.