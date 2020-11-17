rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Цены на сахар взлетели в Ростовской области в октябре

17 ноября 2020, 13:54
Фото: Медиахолдинг1Mi
В октябре рост цен на товары и услуги составил 0,4% по сравнению с сентябрем 2020 года, говорится в сообщении Ростовстата.

Так, цены на продовольственные товары выросли за месяц на 0,8%. На продовольственную инфляцию оказал влияние рост цен на сахар, который подорожал на 19,2%, яйца (на 6,4%) и подсолнечное масло (на 6,3%). Также незначительно подорожали макаронные и крупяные изделия (на 1,1%), хлеб и хлебобулочные изделия (на 0,9%), пшеничная мука и плодоовощная продукция, включая картофель (на 0,8%).

Также некоторый рост цен был отмечен практически по всем группам непродовольственных товаров (от 0,02% – на печатные издания до 3,2% – на ювелирные изделия). В целом цены на непродовольственные товары выросли на 0,4%.

Стоимость услуг в регионе снизилась в среднем на 0,2%. Было зафиксировано колебание цен: от удешевления (на 2,3%) услуг пассажирского транспорта до удорожания (на 0,9%) услуг фотоателье.

Ранее сообщалось, что в аптеках Ростове-на-Дону цена за «Парацетамол» доходит до 174 рублей, а градусник продают за 510 рублей.

Материалы по теме
В Ростове лишь одна жалоба о завышении цен на лекарства оказалась обоснованнойТри ростовские новости четверга о "конских" ценах, интиме и ограничениях
#Новости#Экономика
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00