Власти Ростова разрешили строительство высоток в центре города

Posted 17 ноября 2020, 17:38
Published 17 ноября 2020, 17:38
Modified 1 октября, 13:54
Updated 1 октября, 13:54
Жилой комплекс планируется возвести на территории бывшего оборонного предприятия в границах улицы Лермонтовская, переулка Университетского, улицы Красноармейской и проспекта Соколова.
Ранее на данном участке находилось АО «50 автомобильный ремонтный завод». В 2019 году имущество АРЗ продали с молотка ООО «ГПЗ-Строй».
До этого сообщалось о планах строительства на этом месте жилых домов этажностью от пяти до 20 этажей. Однако в одобренном администрацией проекте указаны здания от 11 до 26 этажей. Всего планируется построить три дома.
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