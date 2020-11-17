rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 ноября 2020, 17:38

Published 17 ноября 2020, 17:38

Modified 1 октября, 13:54

Updated 1 октября, 13:54

Власти Ростова разрешили строительство высоток в центре города

17 ноября 2020, 17:38
Власти Ростова-на-Дону разрешили построить 26-этажный жилой комплекс в центре города, говорится в постановлении, которое 16 ноября подписал глава администрации Алексей Логвиненко.

Жилой комплекс планируется возвести на территории бывшего оборонного предприятия в границах улицы Лермонтовская, переулка Университетского, улицы Красноармейской и проспекта Соколова.

Ранее на данном участке находилось АО «50 автомобильный ремонтный завод». В 2019 году имущество АРЗ продали с молотка ООО «ГПЗ-Строй».

До этого сообщалось о планах строительства на этом месте жилых домов этажностью от пяти до 20 этажей. Однако в одобренном администрацией проекте указаны здания от 11 до 26 этажей. Всего планируется построить три дома.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика