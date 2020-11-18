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Posted 18 ноября 2020, 12:28

Published 18 ноября 2020, 12:28

Modified 18 сентября 2022, 11:04

Updated 18 сентября 2022, 11:04

Бесплатные лекарства от коронавируса начали выдавать жителям Ростова

Бесплатные лекарства от коронавируса начали выдавать жителям Ростова

18 ноября 2020, 12:28
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Жителям Ростова-на-Дону, проходящим лечение от коронавируса на дому, начали выдавать бесплатные лекарства, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

«Ростовчанам начали выдавать бесплатные лекарства для лечения новой коронавирусной инфекции на дому», — написал сити-менеджер на своей странице в Instagram.

В настоящее время для таких пациентов поступили азитромицин, амоксициллин, дексаметазон, кларитромицин, умифеновир, парацетамол и нозальная форма интерферона. Все лекарства закупили на средства из федерального и областного бюджета.

Напомним, рецепты на бесплатные лекарства от ковида будет выписывать лечащий врач, а доставлять препараты на дом пациентам будут специальными бригадами, сформированными в МБУЗ.

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