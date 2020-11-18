Бесплатные лекарства от коронавируса начали выдавать жителям Ростова

Posted 18 ноября 2020, 12:28
Published 18 ноября 2020, 12:28
Modified 18 сентября 2022, 11:04
Updated 18 сентября 2022, 11:04
«Ростовчанам начали выдавать бесплатные лекарства для лечения новой коронавирусной инфекции на дому», — написал сити-менеджер на своей странице в Instagram.
В настоящее время для таких пациентов поступили азитромицин, амоксициллин, дексаметазон, кларитромицин, умифеновир, парацетамол и нозальная форма интерферона. Все лекарства закупили на средства из федерального и областного бюджета.
Напомним, рецепты на бесплатные лекарства от ковида будет выписывать лечащий врач, а доставлять препараты на дом пациентам будут специальными бригадами, сформированными в МБУЗ.