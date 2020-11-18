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Posted 18 ноября 2020, 09:14

Published 18 ноября 2020, 09:14

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Больше 36 тысяч жителей Ростовской области заразились коронавирусом

18 ноября 2020, 09:14
Сюжет
Коронавирус
В Ростовской области на 18 ноября было зарегистрировано 309 новых случаев заражения коронавирусом, говорится в сообщении регионального правительства.

Таким образом общее число инфицированных в регионе составило 36216 человек. Активными больными в настоящее время являются более 5,9 тысячи человек, из которых 1840 пациентов были госпитализированы. В тяжелом состоянии под аппаратами искусственной вентиляции легких находятся 147 больных.

За все время скончалось от инфекции и ее осложнений 1113 человек, смертность от коронавируса превысила в регионе 3%. Переболевшими COVID-19 считаются 29191 жителей региона.

Показатель заболевших на 100 тысяч жителей составил 861,8 человек, а коэффициент распространения инфекции равен единице.

Ранее стало известно о новом рекорде по числу погибших от коронавируса за сутки в Ростовской области.

#Общество#Коронавирус#Новости
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