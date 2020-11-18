Больше 36 тысяч жителей Ростовской области заразились коронавирусом

Таким образом общее число инфицированных в регионе составило 36216 человек. Активными больными в настоящее время являются более 5,9 тысячи человек, из которых 1840 пациентов были госпитализированы. В тяжелом состоянии под аппаратами искусственной вентиляции легких находятся 147 больных.