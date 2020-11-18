До -17 градусов будет этой ночью в Ростовской области

Posted 18 ноября 2020, 17:35
Published 18 ноября 2020, 17:35
Modified 1 октября, 14:33
Updated 1 октября, 14:33
«Температура воздуха ночью -3…-8°, при прояснениях до -14°, в крайних северных районах до -17°; днем -4…-9°, по югу до 1°», — сказано в сообщении.
Ночью и днем в четверг в Ростовской области облачно с прояснениями, местами возможен небольшой снег, в южных районах на дорогах гололед. Ветер восточный 7-12 метров в секунду, днем 19 ноября с порывами до 15-18 метров в секунду.
Кроме того, в ночь на четверг и утром в отдельных районах возможен туман и изморозь.
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