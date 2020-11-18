Последнюю перекрытую из-за снегопада дорогу открыли в Ростовской области

Posted 18 ноября 2020, 14:28
Published 18 ноября 2020, 14:28
Modified 1 октября, 14:34
Updated 1 октября, 14:34
«В 17.00 открыли автодорогу Элиста-Ремонтное-Зимовники от границы Калмыкии», — сказано в сообщении.
Движение ограничивали на участке от 27 по 174 километр из-за плотного слоя снега.
Напомним, снегопад обрушился на Ростовскую область 16 ноября, на следующий день на дороги региона для уборки снега выгнали 400 единиц техники. Для ликвидации последствий непогоды задействовали автогрейдеры, фронтальные погрузчики, тракторы, эвакуаторы грузовых машин. На трассе М-4 «Дон» распределили 2,3 тысячи тонн противогололедных материалов, на А-135 израсходовали свыше 1800 тонн пескосоляной смеси.
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