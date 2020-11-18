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Posted 18 ноября 2020, 19:11

Published 18 ноября 2020, 19:11

Modified 1 октября, 13:00

Updated 1 октября, 13:00

Ростовчане попросили спасти застрявшую на дереве собаку

18 ноября 2020, 19:11
Жители Ростова-на-Дону попросили помощи в спасении собаки, которая не может выбраться с крыши гаража, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Собака оказалась на крыше в районе улицы Сеченова. В течение нескольких часов она без остановки лает.

«Увы, снять толком тут даже некому… Бедная собака уже так устала, что свернулась на крыше в комок, мерзнет…», — написала автор публикации.

Она добавила, что животное самостоятельно спуститься не может. Некоторые пользователи в комментариях написали, что приедут помочь.

Ранее стая собак оккупировала двор в переулке Грибоедовский в Ростове.

#Общество#Новости
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