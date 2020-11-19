Аптеку закрыли в Ростовской области за продажу лекарств наркоманам

Posted 19 ноября 2020, 10:42
Published 19 ноября 2020, 10:42
Modified 18 сентября 2022, 11:04
Updated 18 сентября 2022, 11:04
Ведомство получило соответствующие материалы от правоохранителей. Во время проверки полицейские нашли в кассовой зоне лекарства, которые подлежат учету. Также они пользуются спросом у наркоманов.
«Все эти препараты должны храниться под замком в шкафу. Сотрудники аптеки не учитывали поставляемые медикаменты», — сказано в сообщении.
Материалы передали в суд, после чего организацию привлекли к административной ответственности. Аптека была закрыта на 30 суток.