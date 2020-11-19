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Posted 19 ноября 2020, 10:42

Published 19 ноября 2020, 10:42

Modified 18 сентября 2022, 11:04

Updated 18 сентября 2022, 11:04

Аптеку закрыли в Ростовской области за продажу лекарств наркоманам

Аптеку закрыли в Ростовской области за продажу лекарств наркоманам

19 ноября 2020, 10:42
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области временно закрыли аптеку, которая хранила лекарства с нарушением, сообщает Территориальный орган Росздравназора.

Ведомство получило соответствующие материалы от правоохранителей. Во время проверки полицейские нашли в кассовой зоне лекарства, которые подлежат учету. Также они пользуются спросом у наркоманов.

«Все эти препараты должны храниться под замком в шкафу. Сотрудники аптеки не учитывали поставляемые медикаменты», — сказано в сообщении.

Материалы передали в суд, после чего организацию привлекли к административной ответственности. Аптека была закрыта на 30 суток.

Ранее появилась информация, что в аптеках Ростова нет 75% необходимых лекарств.

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