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Posted 19 ноября 2020, 13:36

Published 19 ноября 2020, 13:36

Modified 18 сентября 2022, 11:04

Updated 18 сентября 2022, 11:04

На новые томографы в Ростове направили 142,5 миллиона рублей

На новые томографы в Ростове направили 142,5 миллиона рублей

19 ноября 2020, 13:36
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В медицинские учреждения Ростова-на-Дону закупили три новых томографа, сообщила заместитель главы администрации города по социальным вопросам Елена Кожухова.

По ее словам, на их покупку было потрачено 142,5 миллиона рублей. Один из аппаратов начнет работать уже в понедельник, 25 ноября, в горбольнице № 6. Его запуск позволит проводить до 50 исследований КТ в день дополнительно.

А в январе 2021 года томографы будут запущены в поликлинике № 16 и больнице № 7.

Замглавы администрации напомнила, что в день в Ростове силами КДЦ «Здоровье», горбольницы № 4 и ГБСМП проводится около 120 исследований. При этом аппараты работают 24 часа, однако по ночам делать снимки КТ желающих нет.

Ранее также сообщалось, что Ростовская область начала выходить на плато по коронавирусу.

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