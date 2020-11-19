На новые томографы в Ростове направили 142,5 миллиона рублей

Posted 19 ноября 2020, 13:36
Published 19 ноября 2020, 13:36
Modified 18 сентября 2022, 11:04
Updated 18 сентября 2022, 11:04
По ее словам, на их покупку было потрачено 142,5 миллиона рублей. Один из аппаратов начнет работать уже в понедельник, 25 ноября, в горбольнице № 6. Его запуск позволит проводить до 50 исследований КТ в день дополнительно.
А в январе 2021 года томографы будут запущены в поликлинике № 16 и больнице № 7.
Замглавы администрации напомнила, что в день в Ростове силами КДЦ «Здоровье», горбольницы № 4 и ГБСМП проводится около 120 исследований. При этом аппараты работают 24 часа, однако по ночам делать снимки КТ желающих нет.