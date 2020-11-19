С начала недели в Ростове в пожарах погибли два человека

Posted 19 ноября 2020, 11:19
Published 19 ноября 2020, 11:19
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
В этих пожарах из-за грубого нарушения правил пожарной всего за три дня погибли два человека.
Спасатели напомнили жителям города, что во время использования обогревательных приборов во избежание трагических последствий запрещено вносить изменения в конструкцию газового оборудования и необходимо четко соблюдать рекомендации газовой службы. Также нельзя перегружать электросеть и пользоваться неисправными и самодельными электроприборами. Для растопки каминов и печей запрещено использовать керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости, а источники открытого огня нельзя оставлять без присмотра.