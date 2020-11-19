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Posted 19 ноября 2020, 11:19

Published 19 ноября 2020, 11:19

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

С начала недели в Ростове в пожарах погибли два человека

19 ноября 2020, 11:19
В Ростове-на-Дону с понедельника, 16 ноября, когда в городе резко похолодало, произошло семь бытовых пожаров из-за неосторожного обращения с огнем, говорится в сообщении Управления по делам ГО и ЧС.

В этих пожарах из-за грубого нарушения правил пожарной всего за три дня погибли два человека.

Спасатели напомнили жителям города, что во время использования обогревательных приборов во избежание трагических последствий запрещено вносить изменения в конструкцию газового оборудования и необходимо четко соблюдать рекомендации газовой службы. Также нельзя перегружать электросеть и пользоваться неисправными и самодельными электроприборами. Для растопки каминов и печей запрещено использовать керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости, а источники открытого огня нельзя оставлять без присмотра.

Ранее семья из Ростовской области оказалась без крыши над головой из-за пожара.

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