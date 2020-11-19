С начала недели в Ростове в пожарах погибли два человека

Спасатели напомнили жителям города, что во время использования обогревательных приборов во избежание трагических последствий запрещено вносить изменения в конструкцию газового оборудования и необходимо четко соблюдать рекомендации газовой службы. Также нельзя перегружать электросеть и пользоваться неисправными и самодельными электроприборами. Для растопки каминов и печей запрещено использовать керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости, а источники открытого огня нельзя оставлять без присмотра.