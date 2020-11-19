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Posted 19 ноября 2020, 07:57

Published 19 ноября 2020, 07:57

Modified 1 октября, 15:31

Updated 1 октября, 15:31

Сотрудник тюрьмы спас осужденную в Новочеркасске

19 ноября 2020, 07:57
В Новочеркасске старший инспектор городского филиала ФКУ УИИ ГУФСИН России по Ростовской области оказал первую доврачебную помощь осужденной, сообщили в пресс-службе ведомства.

У осужденной начался приступ эпилепсии в комнате ожидания городского суда. «Женщине вдруг стало плохо, она упала на пол, потеряв сознание, начались судороги», — сказано в сообщении.

Капитан внутренней службы Олег Рудых, прибывший на заседание по делу осужденной, сразу же начал оказывать ей помощь. Он сумел добиться свободного дыхания и возвращения сознания до прибытия бригады скорой помощи.

Ранее ростовские спасатели чудом спасли заблудившихся в метель мужчин.

#Общество#Новости
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