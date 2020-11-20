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Posted 20 ноября 2020, 14:56

Published 20 ноября 2020, 14:56

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

Два человека погибли при пожаре в доме в Ростовской области

20 ноября 2020, 14:56
В хуторе Маломечетный произошел пожар в жилом доме, в котором погибли два человека, сообщили в УМЧС по Ростовской области.

Происшествие случилось в пятницу днем в 3-ем переулке. Огонь успел распространиться на площади 48 квадратных метров.

«К ликвидации огня привлекли 11 человек, они использовали 4 единицы техники. В доме обнаружили тела 90-летней женщины и 64-летнего мужчины», — сказано в сообщении.

В данный момент огонь ликвидирован. О причинах произошедшего информации нет.

Ранее стало известно, что на покупку жилья погорельцам Красносулинского и Каменского районов выделили 4,4 миллиона рублей.

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