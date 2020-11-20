Два человека погибли при пожаре в доме в Ростовской области

Posted 20 ноября 2020, 14:56
Published 20 ноября 2020, 14:56
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
Происшествие случилось в пятницу днем в 3-ем переулке. Огонь успел распространиться на площади 48 квадратных метров.
«К ликвидации огня привлекли 11 человек, они использовали 4 единицы техники. В доме обнаружили тела 90-летней женщины и 64-летнего мужчины», — сказано в сообщении.
В данный момент огонь ликвидирован. О причинах произошедшего информации нет.
Ранее стало известно, что на покупку жилья погорельцам Красносулинского и Каменского районов выделили 4,4 миллиона рублей.