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Двоих насмерть замерзших мужчин нашли в Таганроге

20 ноября 2020, 10:04
Фото: pixabay.com
В Таганроге на улице нашли двоих насмерть замерзших мужчин, один из которых был полностью обнаженный, сообщил информированный источник.

Как пишет DonDay.ru, тело полностью раздетого мужчины нашли в 9-м переулке возле дома №19. На вид погибшему около 50 лет, личность его пока не установили.

Тело второго также не опознанного мужчины примерно 40 лет нашли на клумбе на пересечении улицы Чехова и переулка Антона Глушко.

По предварительному заключению, оба мужчины умерли от переохлаждения.

Ранее в Волгоградской области насмерть замерз выползший на улицу младенец. 11-месячный мальчик выполз на улицу, пока его мать спала после пьянки с друзьями, и погиб от переохлаждения.

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