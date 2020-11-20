Двоих насмерть замерзших мужчин нашли в Таганроге

Как пишет DonDay.ru, тело полностью раздетого мужчины нашли в 9-м переулке возле дома №19. На вид погибшему около 50 лет, личность его пока не установили.
Тело второго также не опознанного мужчины примерно 40 лет нашли на клумбе на пересечении улицы Чехова и переулка Антона Глушко.
По предварительному заключению, оба мужчины умерли от переохлаждения.
Ранее в Волгоградской области насмерть замерз выползший на улицу младенец. 11-месячный мальчик выполз на улицу, пока его мать спала после пьянки с друзьями, и погиб от переохлаждения.