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На десять месяцев раньше завершат третий этап строительства обхода Аксая

20 ноября 2020, 09:16
Фото: donland.ru
Работы по третьему этапу обхода Аксая в Ростовской области завершат в декабре 2020 года, сообщили в региональном правительстве.

В настоящее время реконструкцию участка федеральной трассы М-4 «Дон» протяженность 12,5 километра практически завершили, работы выполняют с опережением графика почти на десять месяцев.

«Обход города Аксая станет первым российским автобаном, спроектированным по немецким нормам, но с учётом российской нормативной базы», — сказано в сообщении.

На участке третьего этапа дорога будет разделена на шесть полос движения, а покрытие трассы сделают из современного материла с высокой износостойкостью и низким уровнем шума.

Строительство обхода Аксая ведут в рамках национального проекта «Модернизация и расширение магистральной инфраструктуры», полностью завершить работы планируют к 2024 году.

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