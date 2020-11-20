На десять месяцев раньше завершат третий этап строительства обхода Аксая

В настоящее время реконструкцию участка федеральной трассы М-4 «Дон» протяженность 12,5 километра практически завершили, работы выполняют с опережением графика почти на десять месяцев.
«Обход города Аксая станет первым российским автобаном, спроектированным по немецким нормам, но с учётом российской нормативной базы», — сказано в сообщении.
На участке третьего этапа дорога будет разделена на шесть полос движения, а покрытие трассы сделают из современного материла с высокой износостойкостью и низким уровнем шума.
Строительство обхода Аксая ведут в рамках национального проекта «Модернизация и расширение магистральной инфраструктуры», полностью завершить работы планируют к 2024 году.