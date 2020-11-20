На севере Москвы два человека погибли в ДТП с автомобилем и автобусом
20 ноября 2020, 17:34
Фото: pxhere.com
На севере Москвы на пересечении Дмитровского и Коровинского шоссе произошло смертельное ДТП. В результате столкновения легкового автомобиля с автобусом погибли водитель и пассажир.
Газета «Известия» пишет, что согласно имеющейся информации, автомобиль ВАЗ, двигавшийся на летней резине, проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автобусом частного перевозчика, следовавшего без пассажиров в парк.