На севере Москвы два человека погибли в ДТП с автомобилем и автобусом

Газета «Известия» пишет, что согласно имеющейся информации, автомобиль ВАЗ, двигавшийся на летней резине, проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автобусом частного перевозчика, следовавшего без пассажиров в парк.