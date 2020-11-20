Под суд пойдут экс-чиновники, распилившие деньги, выделенные Ростовом на уборку снега

По версии следствия, чиновники и бизнесмен заключили контракт на уборку снега в Кировском районе в январе 2019 года. Стоимость контракта составляла 1,4 миллиона рублей, однако подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства. Таким образом фигуранты похитили бюджетные денежные средства и распорядились ими по собственному усмотрению.