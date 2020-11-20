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Под суд пойдут экс-чиновники, распилившие деньги, выделенные Ростовом на уборку снега

20 ноября 2020, 18:05
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону суд рассмотрит уголовное дело в отношении двух бывших чиновников и одного бизнесмена, подозреваемых в мошенничестве, говорится в сообщении ведомства.

Речь идет об экс-директоре Управления жилищно-коммунального хозяйства Кировского района Ростова, бывшем директоре МУП «Благоустройство Кировского района Ростов-на-Дону», а также бизнесмене, которых обвиняют в совершении мошенничества.

По версии следствия, чиновники и бизнесмен заключили контракт на уборку снега в Кировском районе в январе 2019 года. Стоимость контракта составляла 1,4 миллиона рублей, однако подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства. Таким образом фигуранты похитили бюджетные денежные средства и распорядились ими по собственному усмотрению.

При этом бывший директор Управления жилищно-коммунального хозяйства также обвиняется также в совершении служебного подлога.

Напомним, что на днях фигурантом уголовного дела стал глава администрации Волгодонска Виктор Мельников. Чиновника сначала задержали, однако отпустили под залог, сейчас он уже вернулся к своим служебным обязанностям.

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