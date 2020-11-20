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Роспотребнадзор напросился на уроки в языковые школы в Ростовской области

20 ноября 2020, 14:24
Фото: pexels.com
Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев осудил работающие в условиях пандемии лингвистические школы, об этом он заявил в ходе заседания оперштаба по коронавирусу.

Так, Ковалев заявил, что лично проверил работу учреждений допобразования, которым было рекомендовано перейти на дистанционную работу. Он отметил, что в Зверево, Таганроге, Верхнедонском, Веселовском, Шолоховском, Зерноградском, Боковском, Миллеровском, Белокалитвинском и Константиновском районах такие организации уже перешли на дистанционку.

Однако в большинстве территорий это рекомендация не выполняется. По словам главного санитарного врача, он лично обзвонил лингвистические школы, и в них Ковалева пригласили на занятия в режиме оффлайн.

При этом в пресс-центре по информированию о коронавирусе отметили, что в действующей редакции 272 постановления нет нормы о переводе учреждений допобразования на дистанционку. «В организациях допобразования, куда приходят ученики из разных школьных коллективов, важно особенно тщательно соблюдать действующие санитарные ограничения, в том числе и по переводу на дистанционную работу сотрудников старше 65 лет и с хроническими заболеваниями», — сказано в сообщении.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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