Роспотребнадзор напросился на уроки в языковые школы в Ростовской области

При этом в пресс-центре по информированию о коронавирусе отметили, что в действующей редакции 272 постановления нет нормы о переводе учреждений допобразования на дистанционку. «В организациях допобразования, куда приходят ученики из разных школьных коллективов, важно особенно тщательно соблюдать действующие санитарные ограничения, в том числе и по переводу на дистанционную работу сотрудников старше 65 лет и с хроническими заболеваниями», — сказано в сообщении.