Роспотребнадзор напросился на уроки в языковые школы в Ростовской области

Так, Ковалев заявил, что лично проверил работу учреждений допобразования, которым было рекомендовано перейти на дистанционную работу. Он отметил, что в Зверево, Таганроге, Верхнедонском, Веселовском, Шолоховском, Зерноградском, Боковском, Миллеровском, Белокалитвинском и Константиновском районах такие организации уже перешли на дистанционку.
Однако в большинстве территорий это рекомендация не выполняется. По словам главного санитарного врача, он лично обзвонил лингвистические школы, и в них Ковалева пригласили на занятия в режиме оффлайн.
При этом в пресс-центре по информированию о коронавирусе отметили, что в действующей редакции 272 постановления нет нормы о переводе учреждений допобразования на дистанционку. «В организациях допобразования, куда приходят ученики из разных школьных коллективов, важно особенно тщательно соблюдать действующие санитарные ограничения, в том числе и по переводу на дистанционную работу сотрудников старше 65 лет и с хроническими заболеваниями», — сказано в сообщении.