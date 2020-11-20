Ростовчанка Лопырева попросила подписчиков не завидовать ее грязным кружкам

Ростовчанка опубликовала фото из частного самолета и показала, чем ее кормили. На столе находилась кружках с черной жидкостью, на ней были пятна с внешней стороны.
Подписчики обратили на это внимание и начали критиковать модель. «Ну кружка, это пипец. Очень впечатлила, образец грязи. А ребенку видно все дозволено?», — заявили подписчики.
Лопырева попыталась оправдаться и заявила, что это специальный десерт. «В кружке — десерт, не завидуйте», — заявила ростовчанка.
«В кружке был очень вкусный турецкий десерт, который заказали специально по моей просьбе», — добавила модель.