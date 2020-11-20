rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ростовчанка Лопырева попросила подписчиков не завидовать ее грязным кружкам

20 ноября 2020, 16:01
Фото: instagram.com/lopyrevavika
Модель Виктория Лопырева из Ростова-на-Дону ответила на критику подписчиков, что у нее грязные кружки, сообщается на странице девушки в Instagram.

Ростовчанка опубликовала фото из частного самолета и показала, чем ее кормили. На столе находилась кружках с черной жидкостью, на ней были пятна с внешней стороны.

Подписчики обратили на это внимание и начали критиковать модель. «Ну кружка, это пипец. Очень впечатлила, образец грязи. А ребенку видно все дозволено?», — заявили подписчики.

Фото: instagram.com/lopyrevavika

Лопырева попыталась оправдаться и заявила, что это специальный десерт. «В кружке — десерт, не завидуйте», — заявила ростовчанка.

«В кружке был очень вкусный турецкий десерт, который заказали специально по моей просьбе», — добавила модель.

Ранее Лопыреву раскритиковали за использование фотошопа.

Материалы по теме
Секреты красивой попы раскрыла модель из Ростова Виктория ЛопыреваМуж ростовчанки Лопыревой может возглавить правительство Коми
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00