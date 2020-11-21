Баста рассказал о будущем ростовского футбольного клуба СКА

Один из подписчиков Басты спросил в эфире программы, какие перспективы у футбольного клуба СКА и что с ним происходит в данный момент. На это Василий ответил, что с клубом все хорошо. «Мы прошли этап реанимации, поднялись в верх таблицы и в следующем году намерены выйти в дивизион повыше. Все хорошо у нас», — рассказал Баста.