Баста рассказал о будущем ростовского футбольного клуба СКА

Один из подписчиков Басты спросил в эфире программы, какие перспективы у футбольного клуба СКА и что с ним происходит в данный момент. На это Василий ответил, что с клубом все хорошо. «Мы прошли этап реанимации, поднялись в верх таблицы и в следующем году намерены выйти в дивизион повыше. Все хорошо у нас», — рассказал Баста.
«Есть шанс, что когда-нибудь в Премьер-лиге?» — спросил у рэпера ведущий Иван Ургант. «Великий СКА вернется», — утвердительно ответил гость программы.
Напомним, что власти Ростовской области предложили Василию Вакуленко занять пост президента футбольного клуба СКА. В настоящее время Баста является владельцем клуба.