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Баста рассказал о будущем ростовского футбольного клуба СКА

21 ноября 2020, 20:05
Фото: donland.ru
Музыкант Василий Вакуленко из Ростова-на-Дону, которого все знают, как Басту, в эфире программы «Вечерний Ургант» рассказал о будущем подшефного футбольного клуба СКА, эфир выпуска можно найти в Сети.

Один из подписчиков Басты спросил в эфире программы, какие перспективы у футбольного клуба СКА и что с ним происходит в данный момент. На это Василий ответил, что с клубом все хорошо. «Мы прошли этап реанимации, поднялись в верх таблицы и в следующем году намерены выйти в дивизион повыше. Все хорошо у нас», — рассказал Баста.

«Есть шанс, что когда-нибудь в Премьер-лиге?» — спросил у рэпера ведущий Иван Ургант. «Великий СКА вернется», — утвердительно ответил гость программы.

Напомним, что власти Ростовской области предложили Василию Вакуленко занять пост президента футбольного клуба СКА. В настоящее время Баста является владельцем клуба.

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