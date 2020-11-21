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Еще два десятка жителей Ростовской области скончались из-за коронавируса

21 ноября 2020, 08:51
Фото: donland.ru
В Ростовской области за сутки коронавирус снова унес жизни 20 жителей, говорится в сообщении регионального правительства.

На этот раз жертвами инфекционного заболевания стали восемь женщин от 53 до 88 лет и 12 мужчин в возрасте от 41 года до 78 лет. У всех этих пациентов имелись хронические заболевания, которые осложнили течение инфекции, что привело к летальному исходу.

Доля смертей среди инфицированных коронавирусом в Ростовской области составила на 21 ноября 3,15%. По статистике умирает каждый 31-й заболевший. За все время пандемии скончались 1171 пациента.

Активными больными на данный момент считаются более 6 тысяч человек, из которых 1883 пришлось госпитализировать в стационары для ковидных больных. К аппаратам ИВЛ подключили 141 пациента.

С начала пандемии коронавирус подтвердился у 37146 жителя региона. Выздоровели уже 29883 человек или более 80% инфицированных.

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