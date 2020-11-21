Еще два десятка жителей Ростовской области скончались из-за коронавируса

На этот раз жертвами инфекционного заболевания стали восемь женщин от 53 до 88 лет и 12 мужчин в возрасте от 41 года до 78 лет. У всех этих пациентов имелись хронические заболевания, которые осложнили течение инфекции, что привело к летальному исходу.
Доля смертей среди инфицированных коронавирусом в Ростовской области составила на 21 ноября 3,15%. По статистике умирает каждый 31-й заболевший. За все время пандемии скончались 1171 пациента.
Активными больными на данный момент считаются более 6 тысяч человек, из которых 1883 пришлось госпитализировать в стационары для ковидных больных. К аппаратам ИВЛ подключили 141 пациента.
С начала пандемии коронавирус подтвердился у 37146 жителя региона. Выздоровели уже 29883 человек или более 80% инфицированных.