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Почти 900 ростовчан получили бесплатные лекарства от коронавируса

21 ноября 2020, 08:25
Фото: https://rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону 874 местным жителям, которые лечатся от коронавируса на дому, доставили бесплатные лекарства, сообщили в городской администрации.

Препараты привозят пациентам, которые болеют в легкой форме. Врач назначает медикаменты после обследования состояния здоровья больного.

«По рецепту набор препаратов собирают в поликлинике, после чего их доставляют медики или волонтеры. При передаче соблюдают меры безопасности», — сказано в сообщении.

Отмечается, что заболевшим необходимо поставить подпись о получении. К понедельницу медикаментами будут обеспечены все нуждающиеся.

На деньги федерального и областного бюджетов закупили азитромицин, амоксициллин, дексаметазон, кларитромицин, умифеновир, парацетамол.

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