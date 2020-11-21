Почти 900 ростовчан получили бесплатные лекарства от коронавируса

Препараты привозят пациентам, которые болеют в легкой форме. Врач назначает медикаменты после обследования состояния здоровья больного.
«По рецепту набор препаратов собирают в поликлинике, после чего их доставляют медики или волонтеры. При передаче соблюдают меры безопасности», — сказано в сообщении.
Отмечается, что заболевшим необходимо поставить подпись о получении. К понедельницу медикаментами будут обеспечены все нуждающиеся.
На деньги федерального и областного бюджетов закупили азитромицин, амоксициллин, дексаметазон, кларитромицин, умифеновир, парацетамол.