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Стали известны подробности скандала с погибшими младенцами в Ростове

21 ноября 2020, 06:06
Фото: pixabay
В Ростове-на-Дону не нашла подтверждения распространенная информация о смерти младенцев в перинатальном центре, сообщает Территориальный орган Росздравнадзора.

Эта история началась с блогера Сергея Резника, который в соцсетях написал, что в медицинском учреждении за неделю скончались восемь младенцев. Причиной смерти он назвал нехватку кислорода.

Сейчас стали известны подробности этой ситуации. Первоначально в региональном пресс-центре заявили, что в ноябре скончались два ребенка.

Проверку также провел Территориальный орган Росздравнадзора, который не подтвердил информацию о гибели детей. Ранее рекорд по числу умерших от коронавируса обновился в Ростовской области.

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#Новости#Происшествия
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