Стали известны подробности скандала с погибшими младенцами в Ростове

Эта история началась с блогера Сергея Резника, который в соцсетях написал, что в медицинском учреждении за неделю скончались восемь младенцев. Причиной смерти он назвал нехватку кислорода.
Сейчас стали известны подробности этой ситуации. Первоначально в региональном пресс-центре заявили, что в ноябре скончались два ребенка.
Проверку также провел Территориальный орган Росздравнадзора, который не подтвердил информацию о гибели детей. Ранее рекорд по числу умерших от коронавируса обновился в Ростовской области.