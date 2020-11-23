Мужчину в Ростове осудили за оправдание терроризма в соцсети

Posted 23 ноября 2020, 11:36
Published 23 ноября 2020, 11:36
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
Как выяснило следствие, в ноябре 2018 года осужденный создал группу «ВКонтакте» и разместил в ней пост в поддержку гражданина, месяцем ранее совершившего террористический акт в приемной здания УФСБ России по Архангельской области.
Кроме того, в апреле 2019 года обвиняемый в своей группе разместил запись, унижающую честь представителей власти, а в августе этого же года опубликовал фотографию в форме сотрудника полиции с нецензурным комментарием его деятельности и личности.
Суд приговорил фигуранта к лишению лишения свободы на срок четыре года один месяц в исправительной колонии общего режима.