rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 ноября 2020, 11:36

Published 23 ноября 2020, 11:36

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Мужчину в Ростове осудили за оправдание терроризма в соцсети

23 ноября 2020, 11:36
В Ростове-на-Дону вынесли приговор мужчине, который в соцсети «ВКонтакте» размещал посты, оправдывающие терроризм, сообщили в Южном окружном военном суде.

Как выяснило следствие, в ноябре 2018 года осужденный создал группу «ВКонтакте» и разместил в ней пост в поддержку гражданина, месяцем ранее совершившего террористический акт в приемной здания УФСБ России по Архангельской области.

Кроме того, в апреле 2019 года обвиняемый в своей группе разместил запись, унижающую честь представителей власти, а в августе этого же года опубликовал фотографию в форме сотрудника полиции с нецензурным комментарием его деятельности и личности.

Суд приговорил фигуранта к лишению лишения свободы на срок четыре года один месяц в исправительной колонии общего режима.

Ранее в Ростове осудили женщину за помощь террористам.

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика