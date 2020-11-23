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На маршрут № 90 в Ростове выпустили новые автобусы

23 ноября 2020, 13:12
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону обновили подвижной состав на автобусном маршруте № 90 «Центральный рынок — Верхний Темерник», сообщили в городской администрации.

«Сейчас на линии работает 14 автобусов большой вместимости. Среди них семь НефАЗа, два МАЗа, пять ЛиАЗов. Возраст техники не превышает двух лет», — сказано в сообщении.

В новых автобусах установлены двигатели экологического класса «Евро-4» и «Евро-5», кроме того, они оборудованы автоинформаторами, электронными табло и кондиционерами.

Обновление общественного транспорта в Ростове проводят уже 1,5 года, за это время новые автобусы вышли на 11 маршрутов, а число автобусов малого класса сократилось на 40%.

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