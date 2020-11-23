О смертельной опасности предупредили рыбаков Ростовской области

В настоящее время толщины льда на водоемах области недостаточно для того, чтобы выдержать вес взрослого человека.
«Сегодня толщина льда едва достигает пяти сантиметров. Рыбаки, находящиеся на льду, подвергают свою жизнь опасности», — сказано в сообщении.
Ежегодно под лед в Ростовской области проваливается несколько десятков рыбаков, но это не останавливает любителей зимней ловли.
Жителям региона напоминают, что в регионе действует административная ответственность за несоблюдение правил безопасности на льду. За выход на лед в необорудованных местах грозит штраф в размере от 500 до тысячи рублей.