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В Энгельсе арестовали обвиняемого в убийстве шестилетнего ребенка

23 ноября 2020, 12:17
Фото: pxhere.com
В городе Энгельсе Саратовской области суд арестовал на два месяца обвиняемого в убийстве шестилетнего ребенка.

Газета «Известия» пишет, что согласно следственным данным, двадцатого ноября 37-летний отчим, отлучившись, оставил своего приятеля присмотреть за шестилетним пасынком. При этом мама ребенка была в медучреждении. Под воздействием алкоголя оставшийся присмотреть за мальчиком мужчина схватил нож, нанеся ребенку по меньшей мере семь ударов в область шеи и спины, отчего мальчик скончался. По возвращению домой отчим обнаружил мальчика на кухне мертвым с ножевыми ранениями в области шеи и тела. После этого мужчина обратился в полицию.

Отмечается, что подозреваемый в совершении убийства задержан.

#Новости#Происшествия
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