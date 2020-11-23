В Энгельсе арестовали обвиняемого в убийстве шестилетнего ребенка

Газета «Известия» пишет, что согласно следственным данным, двадцатого ноября 37-летний отчим, отлучившись, оставил своего приятеля присмотреть за шестилетним пасынком. При этом мама ребенка была в медучреждении. Под воздействием алкоголя оставшийся присмотреть за мальчиком мужчина схватил нож, нанеся ребенку по меньшей мере семь ударов в область шеи и спины, отчего мальчик скончался. По возвращению домой отчим обнаружил мальчика на кухне мертвым с ножевыми ранениями в области шеи и тела. После этого мужчина обратился в полицию.