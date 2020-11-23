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В Приморском крае Сбербанк открыл для населения «полевые кухни»

23 ноября 2020, 13:40
Фото: google.com
Сбербанк обеспечивает горячим питанием жителей Владивостока и Артёма, которые остались без света и тепла после обледенения проводов. Так, в понедельник, 23 ноября, полевыми кухнями воспользовались 1850 человек.

24 ноября горячее питание также будут предлагать всем желающим около отделений Сбербанка в данных населенных пунктах. Об этом информирует vostokmedia.com.

Кроме того, Сбербанк организовал работу передвижного пункта кассовых операций в Первомайском районе Владивостока. По мнению экспертов, эта местность больше остальных пострадала от разгула стихии. Во вторник Сбербанк собирается ввести в эксплуатацию еще один такой передвижной офис. Таким образом, все клиенты финансовой организации смогут пополнить счет, банковскую карту, перевести деньги, снять наличные и оплатить услуги ЖКХ. Еще Сбербанк дает возможность клиентам подзарядить телефоны и прочие гаджеты.

Представители Сбербанка рассказали, что сейчас объем наличных средств у граждан соответствует спросу. Однако при необходимости и росте спроса учреждение обеспечит потребности населения региона.

Из-за непростой ситуации с подачей электричества работники банка просят людей заблаговременно уточнять актуальный график работы офисов. Все сведения доступны на портале организации, в Сбербанк Онлайн и по телефону круглосуточной службы поддержки. Помимо этого, услуги банка всем клиентам доступны удаленно в любое время в Сбербанк Онлайн. Приходить в офис необязательно.

Напомним, что в ночь на 19 ноября на Приморский край обрушились дождь, снег и ледяной дождь. Во время непогоды в регионе оборвало линии электропередачи. В крае отменили автобусное сообщение и перелеты. Более 180 000 россиян из 73 населенных пунктов остались без света.

Отключение электроэнергии во Владивостоке и Артёме остановило работу насосных станций, которые подают воду и тепло в жилые дома. Власти Приморья ввели 20 ноября режим чрезвычайной ситуации.

На данный момент обстановка в ряде районов Приморского края остается напряженной. Тысячи жителей Владивостока и Артёма сидят без отопления.

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