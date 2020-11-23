В Приморском крае Сбербанк открыл для населения «полевые кухни»

Кроме того, Сбербанк организовал работу передвижного пункта кассовых операций в Первомайском районе Владивостока. По мнению экспертов, эта местность больше остальных пострадала от разгула стихии. Во вторник Сбербанк собирается ввести в эксплуатацию еще один такой передвижной офис. Таким образом, все клиенты финансовой организации смогут пополнить счет, банковскую карту, перевести деньги, снять наличные и оплатить услуги ЖКХ. Еще Сбербанк дает возможность клиентам подзарядить телефоны и прочие гаджеты.