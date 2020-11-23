Власти Москвы хотят отобрать здание у певицы Наташи Королевой

По документам, в этом здании находится музыкальный театр, но мэрия требует признать его самостроем. По информации издания, в действительности в здании располагается салон красоты, которым ранее управляла Королева.
«Власти намерены получить в собственность помещение и подземный этаж, который принадлежит компании „Донстрой“. Они уверены, что разрешения на строительство пристройки не было», — сказано в сообщении.
Отмечается, что от певицы комментариев по этому поводу не поступало. Ранее блогер Варламов возмутился порчей фасада старинного здания в Таганроге.