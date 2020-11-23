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Власти Москвы хотят отобрать здание у певицы Наташи Королевой

23 ноября 2020, 13:46
Фото: Юлия Сакурова/CC BY-SA 3.0 / wikimedia.org
Мэрия Москвы обратилась в суд с иском к певице Наташе Королевой из-за спорного здания на Мосфильмовской, сообщает Mash.

По документам, в этом здании находится музыкальный театр, но мэрия требует признать его самостроем. По информации издания, в действительности в здании располагается салон красоты, которым ранее управляла Королева.

«Власти намерены получить в собственность помещение и подземный этаж, который принадлежит компании „Донстрой“. Они уверены, что разрешения на строительство пристройки не было», — сказано в сообщении.

Отмечается, что от певицы комментариев по этому поводу не поступало. Ранее блогер Варламов возмутился порчей фасада старинного здания в Таганроге.

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